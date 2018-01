PDS announces honor roll students

Terry Cox, Administrator of Presbyterian Day School, would like to recognize the following students for their hard work…

2nd Nine Weeks Administrator’s List (All A’s)

Rhodes Develin, Morgan Holdiness, Brayden Smith, Cole Allen, Bryson McKnight, Kellen Moore, Baylie Rea, Sydney Roos, Harvey Warrington, Garrison Landrum, Meredith Moudy, Ethan Renfroe, Barrett Smith, Caden Bennett, Wesley Cook, Caroline Hammack, Braxton Smith, Karlie Biggers, Rylan Moore, Ellie Develin, Noah Dew, and Rachel Hammack

2nd Nine Weeks Honor Roll (A’s and B’s)

Jayce Ables, Cooper Anderson, Rob Eaton, Emily Land, Addy Lofton, Preston Renfroe, Aaron Sims, Kaden Bagwell, James Thomas Cheek, Natalie Harlos, Gabrielle Mitchell, Averi Putnam, Kalashia Stewart, Haley Busbea, Aiden Cheek, Gracie Jenkins, Andrew Bain, Emily Benoit, Trey Blackstock, A.J. Cheek, Emma Rutherford, Luke Burchfield, Braylen Ellington, Laura McMillon, Reagan Cook, Maggie Steed, Taylor Rutherford, and Kendall Williamson

1st Semester Administrator’s List (All A’s)

Rhodes Develin, Morgan Holdiness, Addy Lofton, Brayden Smith, Cole Allen, Natalie Harlos, Bryson McKnight, Kellen Moore, Baylie Rea, Sydney Roos, Harvey Warrington, Garrison Landrum, Meredith Moudy, Ethan Renfroe, Barrett Smith, Caden Bennett, Wesley Cook, Caroline Hammack, Braxton Smith, Karlie Biggers, Rylan Moore, Ellie Develin, Noah Dew, and Rachel Hammack

1st Semester Honor Roll (A’s and B’s)

Cooper Anderson, Mason Barber, Rob Eaton, Emily Land, Tanner McAdams, Preston Renfroe, Aaron Sims, Kaden Bagwell, James Thomas Cheek, Gabrielle Mitchell, Averi Putnam, Kalashia Stewart, Haley Busbea, Aiden Cheek, Layla Clark, Gracie Jenkins, Andrew Bain, Emily Benoit, Trey Blackstock, A.J. Cheek, Ainsley Dew, Lili Grace McKinley, Emma Rutherford, Russ Williams, Luke Burchfield, Braylen Ellington, Laura McMillon, Madison Sanders, Reagan Cook, Maggie Steed, Taylor Rutherford, and Kendall Williamson