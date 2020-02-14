Child Neglect, Statutory Rape, and Other Arrest Made

Dusty Bray
DUSTY BRAY, 19, WALNUT GROVE, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE AND PUBLIC DRUNK, LEAKE COUNTY SHERIFF OFFICE
Tori Chipley
TORI CHIPLEY, 19, CARTHAGE, DISTURBANCE, LEAKE COUNTY SHERIFF OFFICE
Derrick Fletcher
DERRICK FLETCHER, 25, KOSCIUSKO, CHILD NEGLECT, ATTALA COUNTY SHERIFF OFFICE
Jasmaine Goliday
JASMAINE GOLIDAY, 23, SALLIS, NO DL/EXPIRED AND CONTEMPT OF COURT, KOSCIUSKO POLICE DEPT
Brandon Goss
BRANDON GOSS, 21, CARTHAGE, POSSESSION OF MARIJUANA, LEAKE COUNTY SHERIFF OFFICE
Chadrick Johnson
CHADRICK JOHNSON, 25, DURANT, DUI SECOND, RECKLESS DRIVING, NO DL/EXPIRED, AND NO INSURANCE, KOSCIUSKO POLICE DEPT
Eric Jolly
ERIC JOLLY, 49, CARTHAGE, STATUTORY RAPE, ATTALA COUNTY SHERIFF OFFICE
Sandi Miller
SANDI MILLER, 28, KOSCIUSKO, POSSESSION OF METH, ATTALA COUNTY SHERIFF OFFICE
Reginald Ragsdale
REGINALD RAGSDALE, 44, CARTHAGE, TRESPASSING AND SHOPLIFTING, CARTHAGE POLICE DEPT
Joshua Risher
JOSHUA RISHER, 26, PHILADELPHIA, IMPROPER EQUIPMENT, FAILURE TO YIELD, AND DISREGARD TO TRAFFIC DEVICE, LEAKE COUNTY SHERIFF OFFICE
Alicia Roby
ALICIA ROBY, 22, KOSCIUSKO, CHILD NEGLECT, ATTALA COUNTY SHERIFF OFFICE
Billie Stewart
BILLIE STEWART, 41, PHILADELPHIA, POSSESSION OF MARIJUANA IN VEHICLE, NO PROOF OF INSURANCE, AND DRIVING WHILE LICENSE ARE SUSPENDED, LEAKE COUNTY SHERIFF OFFICE
Casie Walters
CASSIE WALTERS, 31, KOSCIUSKO, CONTEMPT OF COURT, KOSCIUSKO POLICE DEPT