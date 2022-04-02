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EF-2 Tornado Confirmed In Leake And Attala Counties

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A National Weather Service survey team has determined that the storm damage in northern Leake and southern Attala counties on Wednesday was caused by an EF-2 tornado.  Here are the details:

THIS STRONG TORNADO STARTED IN THE SINGLETON 
            COMMUNITY ALONG MINSHEW ROAD AND TRACKED NE 
            INTO SOUTHERN ATTALA COUNTY BEFORE 
            DISSIPATING. THE TORNADO GREW AND 
            INTENSIFIED QUICKLY ALONG CORINTH AND 
            FAULKNER ROADS. THOUSANDS OF TREES WERE 
            UPROOTED OR SNAPPED AND SEVERAL HOMES HAD 
            MINOR DAMAGE. A FEW SHEDS WERE DESTROYED AND 
            MANY POWER LINES WERE DOWNED. THE TORNADO 
            PEAKED IN INTENSITY AS IT CROSSED SINGLETON 
            ROAD AND HIGHWAY 35. SIGNIFICANT TREE DAMAGE 
            OCCURRED IN THIS AREA. MULTIPLE HOMES AND 
            BUILDINGS SUSTAINED VARYING DEGREES OF 
            DAMAGE. MANY POWER LINES WERE DOWN HERE AS 
            WELL. THE TORNADO THEN CROSSED BIG SPRINGS 
            AND DAUGHERTY ROADS WHERE SUBSTANTIAL TREE 
            DAMAGE CONTINUED. SOME HOMES ALSO SUSTAINED 
            MOSTLY MINOR DAMAGE. THE TORNADO WEAKENED 
            SOME AS IT APPROACHED THE COUNTY LINE. THREE 
            HOMES SUSTAINED MODERATE ROOF DAMAGE AND A 
            COUPLE SHEDS WERE DESTROYED. THE TORNADO 
            CONTINUED INTO SOUTHERN ATTALA COUNTY AND 
            STEADILY DECREASED IN INTENSITY. DAMAGE 
            CONSISTED MOSTLY OF TREE DAMAGE AND POWER 
            LINES DOWN. THE TORNADO DISSIPATED AFTER 
            CROSSING CENTER ROAD. THIS TORNADO WAS QUITE 
            WIDE (1200 YDS, ROUGHLY 0.7 MILES) AND WAS 
            ON THE GROUND FOR 10.6 MILES. MAXIMUM WINDS 
            WERE AROUND 115 MPH.

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