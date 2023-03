Ethel High School announces 3rd nine weeks Honor Roll

Ethel High School has announced it’s honor roll students for the first nine weeks of the school year.



Superintendent’s List:

Josh Alvarado, Karlee Barrett, Kaylyn Barrett, Riley Beauchamp, Brooke Bishop, Jalynn Black, Jodie Black, Aubrey Cole, Lotus Edwards,

Daegon Alexander, Jamarius Evans, Layton Ferguson, Kameron Fortenberry, Karli Fortenberry, Makenleigh Gentry, Bethany Hood, Haleigh Hutchison, Hunter Hutchison, Olivia McCrory, Karter McCrory, Katherine McCrory, Kaytlyn McCrory, Cooper McDaniel, Makayla Merritt, Brooke Mitchell, Meredith Moudy, Katy Jo Newman, Drake Palmertree, Rylie Renfrow, Shelby Schuster, Macee Sisson, Amber Smith, Steven Steed, Addison Stubbs, Caleb Thames, Gabriela Wilkinson, Gabrielle Williamson, Sadie Wood

Principal’s List:

Kaden Adams, Kemara Barnes, Ava Bell, Lane Bell, Alyn Bishop, Aubrey Blaine, Carleigh Blaine, Mason Bradberry, Anton Clark, Zantavia Clark

Breonna Crane, James Cummins, Landon Dearen, Noble Edwards-Nelson, Lizzie Rae Ellington, Hadlee Fancher, Cameron Farmer, Chloe Gibson

Isaac Harris, Jacob Holman, Jayden Hunt, Justin Hunt, Maeson Jolley, Dylan Lemasters, Tearshanae Mallett, Taylon May, Wyatt May, Kori McAlister, Cadence Merritt, Jaterika Merritt, X’Zavius Merritt, Emily Mitchell, Lane Mitchell, Addy Newman, Jake Newman, Autumn Pender

Jayden Poole, Eli Ramage, Maddox Renfrow, Brailyn Rone, Cullen Rush, Ethan Shirley, Mollie Sisson, Alyssa Tubby, Lane Tubby, Keegan Watkins

Brady White, Colin White, Elena White, Abbi Wilkinson, Mase Wilkinson, Jerrica Williams, Jasmine Williamson, Alicia Zollicoffer