Ethel High School announces Honor Roll students

Ethel High School has announced it’s honor roll students for the 3rd nine weeks of the school year.



3rd Nine Weeks Honor Roll

Superintendent’s List:

Joshua Alvarado, Matthew Arnold, Karlee Barrett, Kaylyn Barrett, Brent Bell, Brooke Bishop, Jalynn Black, Jodie Black, Aubrey Blaine, Aubrey Cole, Lotus Edwards, Bailey Engle, Daegon Ervin, Jamarius Evans, Kameron Fortenberry, Haleigh Hutchison, Hunter Hutchison, Jahia Johnson, Megan Johnson, Maeson Jolley, Melissa Jones, Aubrey McCool, Olivia McCrory, Kameron McCuller, Karter McCuller, Katherine McCuller, Kaytlyn McCuller, Cooper McDaniel, Meredith Moudy, Jake Newman, Katy Jo Newman, Dillen Pegram, Jayden Poole, Rylie Renfrow, Olivia Simpson, Macee Sisson, Steven Steed, Addison Stubbs, Tyler Weaver, Brady White, Colin White, Sadie Wood

Principal’s List:

Kaden Adams, Riley Beauchamp, Alyn Bishop, Ethan Bishop, Carleigh Blaine, Mason Bradberry, Aden Branch, Darihana Brown, Zantavia Clark, Jon Cochran, Hunter Corley, Kris Corr, Akira Crockett, James Cummins, Abigail Ellington, Lyzabeth Ellington, Hadlee Fancher, Cameron Farmer, Aaliyah Felton, Halea Ferguson, Hannah Ferguson, Karli Fortenberry, Chloe Gibson, Katie Graham, Devin Granger, Noah Hill, Jacob Holman, Amara Hughes, Jayden Hunt, Justin Hunt, Markayla Johnson, Hayden Langford, Gavin Lepard, Tearshanae Mallett, Mylee McBride, Ashlyn McDaniel, Amariuna Merritt, Artaysha Miller, Alisha Payton, Autumn Pender, Alexis Phillips, Hunter Quick, Elijah Ramage, Brailyn Rone, Cyrus Rone, Cullen Rush, Ethan Shirley, Kaylee Shirley, Mollie Sisson, Amber Smith, Alyssa Tubby, Bradley Tubby, Robin Veasley, Keegan Watkins, Abbigail Wilkinson, Gabriela Wilkinson, Semaija Wingo, Braden Wooten, Alicia Zollicoffer