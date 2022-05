Greenlee Announces End of Year Honor Roll

Superintendent’s List

Aaliyah Allen, Logan Atchley, Kaden Bagwell, Levi Bain, Abigail Chisolm, Laci Clark, Breonna Crane, Zirean Davis, Collins Dees, Emma Dees, Khloe Fortenberry, Harlee Gibson, Lakelyn Howard, Kensi McCuller, Cadence Merritt, Cayden Morrison, Alana Nail, Addy Newman, Braden Nowell, Drake Palmertree, Blakely Parker, Carrigan Pender, Ella Pender, Kelsey Pender, Jacob Pettit, Maddox Renfrow.

Honor Roll

Cooper Alexander, Isaac Antwine, Isiah Antwine, Mykol Antwine, Harley Beckham, Lillian Bell, James Black, Jeffery Blackmon, Kadee Blaine, Ryder Braswell, Darrie Brown, Breezy Buckley, Gavin Cash, Makel Clark, Cannan Cochran, Peyton Cochran, Tristen Cochran, Stacey Cooksey, Christopher Perez, Adam Daniel, Hadley Edwards, Noble Edwards, Kendalyn Ellington, James Gilmer, Eli Hill, Emmaleen Hood, Kane Jackson, Jo Lambert, Braylee Love, Yasmine Love, Aaliyah McBride, Eden McCool, Jackson McCool, Jeremiah McCool, Makenzie Miller, Macenzi Moody, Addison Moore, Drake Murphy, Keeli Nail, Derrinae Oats, Kimyrah Oats, Caiden Odom, Luis Perez, Jonathan Ramage, James Robinson, Yadhira Sanchez, Cale Simmons, Lilia Simmons, Charlie Simpson, Isabella Sims, Ava Smith, Jaxson Smith, Karoline Upchurch, Bryson Ward, Matthew Weaver, Brayden Whittington, Payton Wilkinson, Janiya Winters, Jerkeyvious Winters, Nashun Winters.

Congratulations to all these students for all their hard work!