Greenlee Elementary announces end of the year honor roll

Greenlee Elementary has announced its end of the year Honor Roll students:

Superintendent’s Honor Roll:

Cory Alston, James Atchley, Levi Bain, Lillan Bell, Ethan Black, Joshua Black, Lawson Branch, Emma Chandler, Vera Chisolm, Mazlynn Cochran, Adam Daniel, Zirean Davis, Lila Dean, Camden Dees, Collin Dees, Eli Dees, Emma Dees, Kaisley Ellis, Kaison Ellis, Khloe Fortenberry, Garrett Graham, River Howard, Brianna Johnson, Evelyn Manning, James Grey McCrory, Keira McCuller, Kensi McCuller, Easton McKinley, Abigail Palmertree, Blakely Parker, Spencer Parker, Carrigan Pender, Kelsey Pender, Luis Perez, Jacob Pettit, Paytin Potts, Ja’Kayiah Richmond, Jakobi Sisney, Ava Smith, Sadie Steed, Autumn Tubby, Kipp Upchurch.

Honor Roll:

Jayce Ables, Jayce Alexander, Aaliyah Allen, Mykol Antwine, Jessie Arbia, Emersyn Baugh, Selby Beckham, Cohen Bell, James Black, Jules Black, Reid Blaine, Zoe Boswell, Cheyenne Branch, Breezy Buckley, Collins Campbell, Lily Cessna, Alexius Clark, Makel Clark, Owen Cochran, Stacy Cooksey, Hayes Corley, Margaret Cossey, Christopher Perez, Fredrick Cross, Katie Daniel, Nobel Davis, ZyNyiah Davis, Deena Dean, Priscilla Dearen, Lorelei Dees, Preslee Dees, Eason Dickerson, Hadley Edwards, Shelby Edwards, Priscilla Ellington, Maidison Erving, Aa’Donis Forrest, Harlee Gibson, Georgie Graham, Em’Ari Greenwood, Alissa Harlos, Anna- Claire Harlos, Lakelyn Howard, Brentley Hutchinson, Colton Hutchison, Sawyer Johnson,, Mar’Kayia Jordan, Riku Jordan, Charleigh Keith, Isabella Lambert, Jo Lambert, Remington Leach, Alissa Lee, Brody Lee, Owen Lee, Jax Lee, Alaina Lewis, Stella Lindsey, Eliana Linkins, Amadeus Lipsey, Kyrie Mabrie, John Paul Massey, Arica McDaniel, Daniel McNatt, Destiny McNatt, Abel McNatt, Tristian McNatt, Cayden Morrison, Drake Murphy, Ryleigh Myers, Abigail Nabors, Keeli Nail, Kennedy Nance, William Neal, Braden Nowell, Caiden Odom, Kiptyn Odom, Abigail Palmertree, Addilyn Palmertree, Cayleigh Parker, Jonathan Ramage,

Javarion Rayford, Javaris Rayford, James Robinson, Emma Roblyer, Paisley Rone, Kadence Sharkey, Kalise Sharkey, Lilia Simmons, Tylen Simmons, Addision Simpson, Alice Sisney, Haley Skelton, Henley Skelton, Ava Smith, Emma Steed, Kelly Steed, Chloe Thomas, A’Marria Thompson, Karoline Upchurch, Bryson Ward, James Ross Whittington, A’Layla Winters, Jerkeyvious Winters, Skylar Woolie