Greenlee Elementary School announces honor roll students

Greenlee Elementary has announced Honor Roll students for the 1st nine weeks of the school year.

Superintendent’s Honor Roll

Colton Allen, Levi Bain, Zoe Boswell, Adleigh Cochran, Damorris Collins, Stacy Cooksey, Chris Perez, Zirean Davis, Lila Dean, Camden Dees, Collins Dees, Emma Dees, Preslee Dees, Kaisley Ellis, Ayden Erving, Madison Erving, Khloe Fortenberry, Brylan Gilmer, Colton Hutchinson, Alaina Lewis, Keira McCuller, Kensi McCuller, Daniel McNatt, Kingston Miller, Ryleigh Myers, Alana Nail, Braden Nowell, Derrinae Oats, Kiptyn Odom, Blakely Parker, Carrigan Pender, Kelsey Pender, Jacob Pettit, Paytin Potts, Sergio Sanchez, Ava Smith, Autumn Tubby, Bryson Ward.

Honor Roll:

Jayce Ables, Isiah Antwine, Mykol Antwine, Logan Atchley, Braxton Barrett, Harley Beckham, Cohen Bell, Lillian Bell, James Black, Jayci Claire Black, Lawson Branch, Ryder Braswell, Singleton Bruce, Ferrero Cain, Vera Chisolm, Alexius Clark, Laci Clark, Cannan Cochran, Owen Cochran, Katie Coleman, Davonta Collins, David Cummins, Lorelei Dees, Shelby Edwards, Aa’Donis Forrest, Broc Hester, Emmaleen Hood, Lakelyn Howard, Brentley Hutchinson, Isabella Lambert, Brody Lee, Addyson Lepard, John Paul Massey, Kyler May, Daylamoura McCoy, James Grey McCrory ,Brylee Medders, Ja’Kasha Merritt, Jayden Merritt, Makenzie Miller, Addison Moore, Cailee Moore, Cayden Mossison, Addilyn Palmertree, Caden Roark, Semaj Robinson, James Robinson, Kalise Sharkey, Cale Simmons, Henley Skelton, Dustin Thornton, Curtis Thornton, Kipp Upchurch, Karoline Upchurch, Matthew Weaver, James Ross Whittington, Janiya Winters.