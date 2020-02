Holmes CC announces Who’s Who winners

Holmes Community College has announced in its annual Who’s Who results

Goodman Campus

Mr. HCC – Michael Harris

Miss HCC -Tiara LeFlore

Sophomore Favorites

Delancy Anderson

Jason Ables

Johna Beavers

Spencer Burden

Calen Lewis

Parker Jones

Mallory McKenzie

Paul Ray McGraw Freshman Favorites

Gabrielle Elise Diffey

Jennifer Phillips

Tolar Purvis

Lakesia Smith

Mikayla Williams

Grenada Campus

Mr. HCC– Cale Gatlin

Miss. HCC– Madison Davis

Sophomore Favorites:

Ivey Devine

Kalee Beck

Cameren Duke

Olivia Lane

Braden Migliore Freshman Favorites:

Ashlee Hankins

Jordan Simmons

Abbie Nix

Ridgeland Campus

Mr. HCC- Landon Kinney

Miss HCC- Brandi Palmer