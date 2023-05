List – Qualified candidates for 2023 Attala County elected offices

A list of candidates that qualified to run for an Attala County office in the 2023 election…

Supervisor – District 1

Terry Cauthen, Jr. (D)

Jesse M. Crosby (R)

Roy Bell (D)

Robert Ellis (I)

Stennis Thompson (D)

Stacy Robinson (I)

Owen Cross (D)

Supervisor – District 2

Billy Joe Coffee (Incumbent) (D)

Howard Sharkey Jr. (D)

James “Peewee”Craig (D)

Supervisor – District 3

Steven Goss (Incumbent) (D)

Trent K. Fleming (R)

Terry Crawford (R)

Henry Coats (I)

Paul Comfort (R)

Supervisor – District 4

Willie Perteet (Incumbent) (D)

John Trussell (D)

Supervisor – District 5

Joshua Black (R)

Hayden Bain (R)

Emmett Wheeless, Jr. (D)

William “Bill” Roos (R)

Galen Shumaker (D)

Logan Cummins (D)

Brad Whittington (D)

Van. D Cain (I)

Chancery Clerk

Taylor Casey (Incumbent) (D)

Circuit Clerk

Lula Thompson (Incumbent)

Evelyn Kelley Pender (R)

Tim Pinkard (R)

Sheriff

Jimmy Nunn (D)

Brian D. Townsend (D)

Scott Walters (I)

Scott Chunn (D)

Randy Blakely (D)

Curtis Pope (R)

Terry “TR” Ray (D)

Rob Rushton (I)

Herbert Dew (D)

Coroner

Sam Bell (Incumbent) (D)

Brandon Davis (D)

County Attorney

Doug S. Crosby

Justice Court Judge – West

Rosie Massey Sample (Incumbent) (D)

Justice Court Judge – East

Bob Jordan (Incumbent) (D)

Shane Cook (I)

Constable-East

Brad Stanley (R)

Greg Culpepper (R)

James McBride (R)

James Westbrook (D)

Daniel Ray (D)

Constable – West

Leroy Wise, Jr (D)

Justin Newell (D)

Tax Collector

Regina Roundtree (D)

Hart Pettit (R)

Billy J. “Joey” Halderman (D)

 Election Commissioner