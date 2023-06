Long Creek Elementary announces end of the year honor roll

Long Creek Elementary school has announced its end of the year honor roll students.

* * * Superintendent’s Honor List * * *

First Grade: Emily Brown, Kylah Dodd, Brayshon Latiker, Kyrie Miller, Kurt Mitchell III, Aubree Scott, Kaleb Smith, Fredrick Unger, Princetyn Walden, Harlee Winters

Fourth Grade: Hailey Ellis, Austin Harmon, Odin Lowry, Kaden Primer, Heaven’lei Riddley

Fifth Grade: Rana Hariri, Paizlee Lowry, Eli Perteet

Sixth Grade: Savannah Bell, Brooklyn Hutchinson, Alanna Smith, Latoya Teague, Kalea Unger,

* * * Principal’s Honor List * * *

First Grade: Jeremy Banks Jr., Addisyn Fleming, Chyla Hall, Justin Love, Makenize Malone, Ja’Kylah Nappier, Jaiden Nash, Jaiden Pierce

Second Grade: Russell Alston, Jayceon Greer, Morgan Harmon, Isaiah Kitchens, Kingston Miller, Gage Pope, Mariyah Wash

Third Grade: Autumn Banks, ILayna Brown, Presley Humphrey, Raelynn Malone, Arjayy Newell, Amarina Perteet, Kylie Ross, Jacqueline Webb

Fourth Grade: Heavyn Adindu, Ariel Boatman, Kriston Gilliam, Keland Harmon, Lyrah Hughes, John Russell Hutchinson, Triniti James-Malone, Xavier Landfair, Tayler Mayers, Arzani Rimmer, Khali Teague, Skylar Wingard

Fifth Grade: Kaleeyha Brown, Taleeyha Brown, Maliyah Dawson, Kaevon Martin

Sixth Grade: Marcos Ball, Emri Bender, Kelis Dickens, DeAriel Fleming, Caitlyn Landfair, Brpderick Stokes, Darrius Terry, Terrah Wade Terrance Wade, Quenterrius Webb, Azarie Winters, Skylar Winters