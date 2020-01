Long Creek Elementary announces honor roll students

Long Creek Elementary school has announced honor roll students for the first semester of the school year…

Superintendent’s Honor Roll

First Grade: Ariel Boatman, Macari Bullocks, Hailey Ellis, Kriston Gilliam, Austin Harmon, Triniti James-Malone, Heaven’lei Riddley, Sharhyah Teague

Second Grade: Lariah Bolton, Maliyah Dawson, Rana Hariri, Taylor Mayers, Eli Perteet

Third Grade: Aliseeya Ball, Marcos Ball, Savannah Bell, Caden Black, Rafik Hariri, Alanna Smith, Latoya Teague, Kalea Unger, Terrah Wade, Azarie Winters

Fourth Grade: Christian Seawood

Fifth Grade: Derrell Canada, Jamiya Gibson, Ra’kesha Greer, Caden Smith

Principal’s Honor Roll

Kindergarten: Autumn Banks, I’yanna Brown, Kaeleigh Brown, Navarris Copeland, Steven Davis, Joshua Dodd, Sha’quille Gordon, Sheldon Harmon, Marcus Harvey, Trinstan Haywood, Presley Humphrey, Jacob Jemkins, Braylon Macdonald, Raelynn Malone, Jayceon McBride, Makatlyn Payton, Jeremiah Pinkard, Kentrell Primer, Wil’lasia Rayford, Ashlynn Roby, Mickayla Roby, Davian Rockett, Kylie Ross, Jacqueline Webb, Ty’tionna Witt

First Grade: G’niereya Alston, Xavier Dodd, Jerome Fuller, Ahmad Greer, Keland Harmon, Leyah Johnson, Kendalyn Lockett, Avery Riley, Arzani Rimmer, Allison Singleton, Jase Sparkman, Lateviya Summers, Jonathan Teague, Khali Teague, Aubrey Tucker, Skylar Wingard, Kameron Winters, Aurbree Wright

Second Grade: Exzavion Barnes, Kaleeya Brown, Taleeyha Brown, Taylin Ellis, Ja’quavion Graham, Makayla Greer, Quindarius Holman, Christina Horton, Kirstan Manning, Kaevon Martin, Ca’marion Moore, Camnrod Nelson, Melanie Smith-Allen, Brashard Stokes, Ne’vaeh Teague, Amiyah Wash, Keilyn Wingard, Kendarius Winters

Third Grade: Emri Bender, Kelis Dickens, LaChristopherEstes, Keon Gilliam, Kysen Hill, Kylie Johnson, Ja’coby Mabry, Briana Macdonald, Quenterrius Webb, Skylar Winters

Fourth Grade: Jayden King, Derrion Latiker, Kimaria Lewis, Zakia Thomas, Jeremiah Triplett

Fifth Grade: Tamara Bolden, James Granderson, Ja’Niah Greer, Brenin Painter, Jatavious Russell, Aniya Unger, Fredrick Wilder

Sixth Grade: Aleeciaya Covington, La’Naya Davis, Nathan Donaldson, Paris Fleming, Taliah Gadson, David Harmon, Jaeden Harmon, Caraylis Jenkins, Allison Knight, Elysia Rimmer, Chrishanna Roundtree, Jerniya Unger, Roshune Webb