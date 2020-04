Long Creek Elementary announces honor roll students

Long Creek Elementary school has announced honor roll students for the third nine weeks of the school year…

Superintendent’s Honor Roll

First Grade: Macari Bullocks, Hailey Ellis, Kriston Gilliam, Austin Harmon, Triniti James-Malone, Heaven’lei Riddley,

Second Grade: Rana Hariri

Third Grade: Savannah Bell, Caden Black, Rafik Hariri, Kysen Hill, Alanna Smith, Latoya Teague, Kalea Unger, Terrah Wade, Azarie Winters

Fourth Grade: Christian Seawood

Fifth Grade: Derrell Canada, Ra’kesha Greer, Caden Smith, Fredrick Wilder

Principal’s Honor Roll

Kindergarten: Autumn Banks, Kaeleigh Brown, Navarris Copeland, Presley Humphrey, Raelynn Malone, Makatlyn Payton, Wil’lasia Rayford, Kylie Ross, Jacqueline Webb

First Grade: G’niereya Alston, Ariel Boatman, Xavier Dodd, Ahmad Greer, Keland Harmon, Leyah Johnson, Kaden Primer, Avery Riley, Arzani Rimmer, Brooklyn Roby, Jase Sparkman, Khali Teague, Sharhyah Teague, Aurbree Wright

Second Grade: Taleeyha Brown, Maliyah Dawson, Taylin Ellis, Quindarius Holman, Christina Horton, Kailey Kilbert, Kaevon Martin, Taylor Mayers, Eli Perteet, Ne’vaeh Teague,

Third Grade: Aliseeya Ball, Marcos Ball, Chakiera Barnes, Emri Bender, Kelis Dickens, Keon Gilliam, Kylie Johnson, Briana Macdonald, Russell Scott, Quenterrius Webb, Skylar Winters

Fourth Grade: Jayden King, Kimaria Lewis, Jeremiah Triplett, Azayla Wimters-Stovall

Fifth Grade: Tamara Bolden, Christian Bullocks, Jamya Gibson, James Granderson, Ja’Niah Greer, Tamitra Jamison,Tikyra McDaniel, Willie Nash III, Brenin Painter, Malaysia Roby, Jatavious Russell, Aniya Unger

Sixth Grade: Aleeciaya Covington, Nathan Donaldson, Paris Fleming, Taliah Gadson, Jaibisha Greer, David Harmon, Jaeden Harmon, Caraylis Jenkins, Allison Knight, Elysia Rimmer, Chrishanna Roundtree, Jerniya Unger, Landon Washington