Long Creek Elementary announces honor roll students

Long Creek Elementary school has announced honor roll students for the second nine weeks of the school year…

Superintendent’s Honor Roll

Pre-Kindergarten: Jeremy Banks, Micheal Hatchett III, Kurt Mitchell III, Ja’Kylah Nappier, Fredrick Unger

Kindergarten: Christian Black, I'yanna Brown, Morgan Harmon, Giliyah Lewis, Ja'Nyla Manning, Kingston Miller, Mariyah Wash

First Grade: Robby Allen, Steven Davis, Sheldon Harmon Jr.,Presley Humphrey, Raelynn Malone, Arjayy Newell, Kylie Ross, Lexi Stewart, Jacqueline Webb

Second Grade: G'Niereya Alston, Austin Harmon, Keland Harmon, Odin Lowry, Jase Sparkman, Aurbree Wright

Fourth Grade: Savannah Bell, Alanna Smith, Latoya Teague

Principal’s Honor Roll