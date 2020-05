McAdams High School has announced honor students for the 3rd nine weeks of the school year.

Superintendent’s Honor Roll:

Jameshia Benley

Alexis Brooks

Jakeem Greer

Hanadi Hariri

Michael Johnson

Vershante Malone

Demeria Moore

Alyssa Newsome

Principal’s Honor Roll:

Tevfin Aller

Jada Bayne

Michael Brown

Trent Austin Frazier

Amerikea Greer

Shatikka Greer

Da’Naya Griffin

Me’Keria Griffin

Eboni Lewis

Jailynn Riley

Makayla Riley

Tayler Stewart

Jamarius Teague

Dannie Lemar Whitt Jr.

Braxton Zollicoffer