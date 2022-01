Pearl River Resort celebrates perfect attendance employees

Pearl River Resort and Bok Homa Casino recognized 207 Associates who achieved year-long perfect attendance for 2021.

Along with a pizza and hot wing party, each honoree received a $500 perfect attendance reward, commemorative certificate, and personal note from Pearl River Resort President & CEO, Sonny Johnson.

Pearl River Resort and Bok Homa Casino implemented the Perfect Attendance Program in January 2021.

The incentive program also includes $100 for every month of perfect attendance.

PEARL RIVER RESORT

TODD ADAMS

BILLY ANDERSON

SYBRANDA BELL

BETTY BENNETT

JEROME BENNETT

WILLIAM BENNOMAN

BRENDA BLACK

JEROME BLACK

REGINA BOND

BARBARA BOYD

DORISENE BOYD

PHYLLIS BOYD

SUSAN BRADFORD

ERIC BREEDLOVE

STEPHANIE BRUNSON

DEBRIA BRYAN

LUCY BUFKIN

BEVERLY BURGE

CHRISTOPHER CALLOWAY

MARIE CALLOWAY

LATASHA CARTER

VERDIE CARTER

TERRY CHRISTIE

DONNELL CLAYTON

PHILLIP COBURN

GWENDOLYN COFFEY

THEOTIS COLE

CHARLIE COOKSEY

DELICA CRAPPS

THOMAS CUMBERLAND

DENISE DAHL

DOROTHY DARBY

DONNY DAVIS

GARY DAVIS

SANDRA DAVIS

ADAM DIXON

VIOLA DRAKE

RHESONDA DUKES

LINDA EMBRY

ANGELA EVANS

HAZEL FORD

KEITH FORD

ANITA FOSTER

DARLA FOWLER

LAWRENCE FRAZIER

BECKY FREENY

LESLEY FULTON

LAMICHEAL FUNCHESS

VICTORIA GENTRY

VERNA GIBBS

LINDA GILBERT

TOMEKA GILL

ANITA GLASS

BRYAN GLENN

RANDY GOODIN

IDA GOODWIN-CARR

JENNIFER GRACE

SHEILA GRAY

TRACY GREER

LAVISA GRIFFIN

MIRKO GUIMARAY VALLADARE

BIRDIE HAMPTON

TRACY HANNAH

CHARLES HARDIN

JESSICA HARDY

DONNA HARRELL

ALVIN HARRIS

DECEMMA HICKMAN

LAQUITA HIGGINS

MARY HILL

PAMELYN HOBBS

DARLENE HORNE

CAROLYN HOSKINS

JESSICA HOUSTON

LUQUDIA HOUSTON

TYRONE HUGHES

YVETTE HUSTITO

JAMIE HUTCHINSON

KAFFIE ISAAC

ROBERT ISAAC

DELMETRIC JACKSON

MICHELLE JENKINS

ADAM JOE

JAMES JONES

MICHELLE JORDAN

ELIZABETH KILLEN

JERRY LANDRUM

CHARLOTTE LASTER

CATHERINE LEE

ANNA LEWIS

CARMA LEWIS

LAURA LEWIS

QUINTON LEWIS

RICKY LEWIS

BOBBY LILLY

TRACY LINDSEY

SHELIA LLOYD

CHRISTIE LOVING

MICHAEL LUNARDINI

CHARITY MANZANO

ROBERT MARTIN

SAUL MARTINEZ JR

PERVIS MASON

JACKIE MATTHEWS

CHARLES MAYS

ALVIN MCCARLEY

DAVID MCCARTY

KYE MCCOY

LYNDA MCCRORY

GARRETT MCDILL

SILFRANCES MCGEE

MARTHA MCGIVNEY

HOLLYANN MCMILLAN

CODY MCMULLAN

CYNTHIA MIMS

GWENDOLYN MOORE

KAWANNA MOORE

STEPHANIE MOORE

BETTY MORGAN

COREY NASH

TIMOTHY NELL

GWEN NOWELL

MICHAEL ORTEGO

BRENDA OSTERLOH

JAMES OSTERLOH

LETRIANNA PEOPLES

LARENE PICKENS

SHANNON PITTMAN

LIEN POHLIG

JOHNNY POPE

MARY PRICE

EARNEST RASH

RODNEY RAY

LARRY REED

JOHN RICH

MARIA ROBERTSON

SHRONIA ROGERS

CARLA RUSHING

JAMES SAVAGE

GEOFFREY SCHMITT

DWAYNE SCOTT

DOROTHY SEALES

BARBARA SIERRA

VANESSA SIMMONS

KATHRINE SIMS

RANDY SMITH

SEAN SORIANO

JACQUELIN SPENCER

JOHN SPIVA

WYNEE SPIVEY

VERNELL STATEN

DAVID STELL

ANNETTE STEVE

MICHAEL STRIBLING

TONYA STRIBLING

PATRICK SUTTON

ROBIN SYLVESTER

DAREN TAYLOR

MARY THAMES

CHRISTOPHER THOMAS

DEBRA THOMPSON

BETTY THORNTON

REBECCA TRAPP

EARLEAN TRIPLETT

JANICE TRIPLETT

MARY TRIPLETT

MIGUEL TRIPLETT

DANIELL TUBBY

BERNITA TUCKER

MARILYN TUCKER

ZEASHA VAUGHN

CORY VINZANT

GRENDER VIVERETTE

CHEYENNITHA VIVIANS

MALINDA WALKER

ANDANTINO WELLS

TONYA WESLEY

DINAH WILLIAMS

BERDA WILLIS

DOLLIANNE WILLIS

EFREM WILLIS

JERRY WILSON

MITCHELL WILSON

DAVID WINTERS