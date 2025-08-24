Aggravated Domestic Violence, Trespassing, and Felony Drug Charges in Leake

HOWARD T BURKS, 46, DUI – 1st, No Driver’s License, No Insurance, LCSO. Bond $1,000, $500, $500.
JACOB T CHAPMEN, 26, of Philadelphia, Public Drunk, PPD. Bond $500.
WILLIAM DUNN, 48, of Philadelphia, Contempt of Court – Philadelphia Municipal Court, PPD. Bond N/A.
DOMINIQUE R GILBERT, 27, of Morton, Possession of Paraphernalia, LCSO. Bond $1,000.
QUALINCAS S HAYES, 43, of Philadelphia, Bench Warrant – Philadelphia Municipal Court, PPD. Bond N/A.
LAKEVIN V JOBE, 28, of Durant, Domestic Violence – Aggravated Assault, CPD. Bond N/A.
JASMIN KEYES, 28, of Laurel, Hold for Other Agency, Trespassing – Failure to Leave Business Upon Request, CPD. Bond N/A, $0.
FRANK K MOORE, 60, of Philadelphia, Serving Days, PPD. Bond N/A.
REGGIE A PETTY, 58, Possession of Paraphernalia, PPD. Bond $800.
DANIEL SAVELL, 41, of Philadelphia, DUI – Test Refusal, PPD. Bond $1,500.
WENDY R TUBBY, 33, Bench Warrant – Philadelphia Municipal Court, PPD. Bond N/A.
PENNY N WESLEY, 29, of Walnut Grove, Felony Possession of a Controlled Substance, Possession of Paraphernalia, Failure to Give Signal, Speeding, No Insurance, CPD. Bond N/A, $674.25, $238, $248, $438.