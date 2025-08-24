Big Deals!
HomeLocalAggravated Domestic Violence, Trespassing, and Felony Drug Charges in Leake

Aggravated Domestic Violence, Trespassing, and Felony Drug Charges in Leake

by
SHARE NOW
Aggravated Domestic Violence, Trespassing, and Felony Drug Charges in Leake

HOWARD T BURKS, 46, DUI – 1st, No Driver’s License, No Insurance, LCSO.  Bond $1,000, $500, $500.

https://www.breezynews.com/wp-content/uploads/2022/10/The-Carousel-House-landing-page-1.pdf

 

JACOB T CHAPMEN, 26, of Philadelphia, Public Drunk, PPD.  Bond $500.

https://www.reliantpt.com/reliant-physical-therapy-kosciusko/

 

WILLIAM DUNN, 48, of Philadelphia, Contempt of Court – Philadelphia Municipal Court, PPD.  Bond N/A.

https://www.breezynews.com/wp-content/uploads/2022/10/The-Well-Spa-red-light-therapy-landing-page.pdf

 

DOMINIQUE R GILBERT, 27, of Morton, Possession of Paraphernalia, LCSO.  Bond $1,000.

https://www.breezynews.com/wp-content/uploads/2022/10/PMG-Welcome-Reception.pdf

 

QUALINCAS S HAYES, 43, of Philadelphia, Bench Warrant – Philadelphia Municipal Court, PPD.  Bond N/A.

https://streamdb4web.securenetsystems.net/v5/WLIN

 

LAKEVIN V JOBE, 28, of Durant, Domestic Violence – Aggravated Assault, CPD.  Bond N/A.

https://yourbigdeals.bigdealsmedia.net/

 

JASMIN KEYES, 28, of Laurel, Hold for Other Agency, Trespassing – Failure to Leave Business Upon Request, CPD.  Bond N/A, $0.

https://www.holmesbk.com/

 

FRANK K MOORE, 60, of Philadelphia, Serving Days, PPD.  Bond N/A.

tel: 6622893161

 

REGGIE A PETTY, 58, Possession of Paraphernalia, PPD.  Bond $800.

https://www.baptistonline.org/locations/attala

 

DANIEL SAVELL, 41, of Philadelphia, DUI – Test Refusal, PPD.  Bond $1,500.

https://yourbigdeals.bigdealsmedia.net/

 

WENDY R TUBBY, 33, Bench Warrant – Philadelphia Municipal Court, PPD.  Bond N/A.

https://www.breezynews.com/wp-content/uploads/2022/10/The-Carousel-House-landing-page-1.pdf

 

PENNY N WESLEY, 29, of Walnut Grove, Felony Possession of a Controlled Substance, Possession of Paraphernalia, Failure to Give Signal, Speeding, No Insurance, CPD.  Bond N/A, $674.25, $238, $248, $438.

https://www.reliantpt.com/reliant-physical-therapy-kosciusko/

https://www.breezynews.com/wp-content/uploads/2022/10/The-Well-Spa-red-light-therapy-landing-page.pdf

Leave a Reply

We encourage open dialogue but if you disagree with someone, please disagree respectfully. Cruelty will not be tolerated. This is a family-friendly group.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Domestic Violence, Multiple DUIs, and Shoplifting in Leake County

Multiple DUI and Drug Charges in Neshoba County

DUIs, Drugs, and Domestic Violence in Leake County

Tampering with evidence and other recent Kosciusko arrests

DUIs, Felony Assault, Disorderly Conduct, and Domestic Violence in Attala Arrests

Assault, Disorderly Conduct, and Domestic Violence in Attala and Leake Arrests

https://www.breezynews.com/wp-content/uploads/2022/10/PMG-Welcome-Reception.pdf