Assault, Disorderly Conduct, and DUIs in Leake and Philadelphia

Assault, Disorderly Conduct, and DUIs in Leake and Philadelphia

by
CLARISSA L BROWN, 48, of Camden, Sentenced, LCSO.  Bond N/A.

DEBRA K FOX, 63, of Philadelphia, DUI – Test Refusal, PPD.  Bond $1,500.

JOHNNY GREEN, 66, of Walnut Grove, Abusive Calls to Emergency Telephone Service, LCSO.  Bond $1,000.

MALCOM J HENRY, 35, of Carthage, Disorderly Conduct – Disturbing the Peace, WGPD.  Bond $269.75.

JORDAN JIM, 36, of Conehatta, Shoplifting, PPD.  Bond $1,000.

YOTINA T LEMONS, 50, of Carthage, DUI – 2nd, CPD.  Bond $1,351.

JOSEPH A MCMILLAN, 41, of Philadelphia, DUI – Test Refusal, PPD.  Bond $1,500.

KELLY J PEDEN, 64, of Philadelphia, Warrant – Philadelphia Municipal Court, PPD.  Bond N/A.

JENARIO REED, 37, of Walnut Grove, Court Order – Leake County Justice Court, LCSO.  Bond N/A.

BRANDI L SPARKMAN, 40, of Carthage, Disorderly Conduct – Disturbance of Family, LCSO.  Bond $1,000.

DERRICK D WHITE, 51, of Carthage, Simple Assault – Causing Bodily Injury, LCSO.  Bond $1,500.

