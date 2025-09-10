Big Deals!
DUIs, Dope, and Disorderlies in Leake and Philadelphia Arrests

by
MARCUS D BARFOOT, 51, of Union, Possession of Marijuana, Possession of Paraphernalia, LCSO.  Bond $1,000, $1,000.

CASSIE D CLARK, 44, of Walnut Grove, Felony Possession of a Controlled Substance, Possession of Paraphernalia, LCSO.  Bond $20,000, $2,500.

TIMONTEZ J GILL, 26, of Carthage, Sentenced, LCSO.  Bond N/A.

HOLLY HAAGER, 47, of Carthage, DUI – Other Substance, Hold for Other Agency – Neshoba County Justice Court, PPD.  Bond $1,500, $0.

ANDREW L HOWARD, 37, of Glendora, Possession of Marijuana, MHP.  Bond $1,000.

AUSTIN K LANGHAM, 25, of Carthage, Sentenced, LCSO.  Bond N/A.

RICKY W LOGAN, 69, of Canton, Disorderly Conduct – Disturbance in a Public Place, CPD.  Bond $399.25.

BENNY MITCH, 43, of Philadelphia, DUI – 2nd, CPD.  Bond $1,351.

ARTHUR W RAMSEY, 64, of Belzoni, Hold for LCSO, LCSO.  Bond $0.

MICHAEL R SHUMAKE, 36, of Philadelphia, Hold for Other Agency – Neshoba County Justice Court, Bench Warrant – Leake County Justice Court, LCSO.  Bond N/A, N/A.

BRODY R THOMAS, 35, of Carthage, Hold for LCSO, LCSO.  Bond $0.

GUYLAN WILCHER, 30, of Carthage, Felony Possession of a Controlled Substance, DUI – Other Substance, Bench Warrant – Leake County Justice Court, CPD.  Bond $3,000, $1,351, $0.

BETTY S WINDOM, 61, of Walnut Grove, Disorderly Conduct – Failure to Comply with LEO, LCSO.  Bond $500.

