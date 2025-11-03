Big Deals!
Long Creek Elementary announces honor roll students





Long Creek Elementary school has announced honor roll students for the first nine weeks of the school year.

★ Superintendent’s Honor List ★

First Grade: Journee Miller

Second Grade: Kyden Riley, Malachi Teague

Third Grade: Chatavious Barnes, Ares Lowry, Lily Mayers

Fourth Grade: Kylah Dodd, Mickayla Roby

Fifth Grade: Ja’marris Barnes

Sixth Grade: Zabarian Barnes, Presley Humphrey, Raelyn Malone, Amarina Perteet

★ Principal’s Honor List ★

First Grade: Brooklyn Harmon, Quinn Harmon, Onterrian Landingham, Jemarcus Malone, Emily Mayers, Jaxton Rayford

Second Grade: Zoey Atterberry, Ty’quelise Brown, Olivia Burnside, Dylan Fleming, Parker Harrell, Horacio Jackson, Jakeyvion Payton

Third Grade: Yadon Alston, Landen Burnside, Lauren Burnside, Malachi Collins, Kinsley Draper, Ayanna Harmon, Caleb Harmon, Irihanna Jenkins, Ja’Meria Manning, Jessah Nash, Ma’rylann Nelson, Benjamin Smith, Wynter Snow

Fourth Grade: Giovanni Garcia, Justin Love, Aubree Scott, Fredrick Unger

Fifth Grade: Russell Alston, Morgan Harmon, Javarion Rayford, Mariyah Wash

Sixth Grade: Derronia Atlas, Edward Atlas, Autumn Banks, Ricky Birmingham Jr., Jamia Fleming, Trinstan Haywood, Jacob Jenkins, Ashlynn Roby, Kylie Ross

