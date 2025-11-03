Photos: PDS announces 1st Quarter honor roll students

Presbyterian Day School would like to recognize the following students for 1st Quarter Administrator’s List and Honor Roll:
First Grade – Henrick Jernigan and Veda Swinney
Second Grade – Riggs Johnson, Alex Nguyen, Addison Roos, Kingsley Spencer, Addie Rae Thrasher, Sawyer Thrasher, Ander Townsend and Maddox Ward
Third Grade – Jonah Burden, Maddox Chunn, Thea Higgins, Luzie Provis, and Nathan Steele
Fourth Grade – Merritt Kelley
Fifth Grade – Ella Burden, Swayze Carpenter, Emerson Moore and Sophia Nguyen
Sixth Grade – Colston Carpenter, Rhett Eaton, Eli Gundy, Eleanor Higgins, Luke Middleton, and William
1st Quarter Honor Roll (A’s and B’s)
First Grade – Kinsley Adams
Second Grade – Sawyer Atwood, Harley Blackstock, Charlee Davison, and Cooper Gardner
Third Grade – Daniel Bishop, Audrey Cabiness, Collins Campbell, Vol Eaton, Cade Gardner, Beau Griffin, Daniella Pushnikova, Anna Marie Rosamond, and Shawn Tompkins
Fourth Grade – Annaleigh Bingham, Lindsay Hood, and Hazel Pettit
Sixth Grade – Charlie Lawrence and Sarah Withers