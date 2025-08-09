Shoplifting, DUIs, and Many Drug Possession Charges in Leake and Attala Arrests

SCOTT W BRANTLEY, 41, of Kosciusko, Possession of Synthetic Cannabinoids, KPD. Bond $2,400.
AMY N BUSTAMENT-SPENCER, 34, of Kosciusko, Contempt of Court – Kosciusko Municipal Court, KPD. Bond $0.
JUSTIN M COX, 37, of Kosciusko, Possession of a Controlled Substance, KPD. Bond $2,400.
DEVIN FLETCHER, 18, of Kosciusko, DUI – 1st, No Insurance, CPD. Bond $1,351, $438.
JILL E GOSA, 47, of Toomsuba, DUI – Other Substance, PPD. Bond $1,500.
AUGUSTIN HERNANDEZ-DELACRUZ, 22, of Carthage, Public Drunk, Hold for ICE, KPD. Bond $500, N/A.
MELVIN A ISABELL, 37, of Tunica, Possession of Marijuana, Possession of Paraphernalia, CPD. Bond $424.25, $674.25.
JOHN R JONES, 46, of Philadelphia, Disorderly Conduct – Disturbance in a Public Place, PPD. Bond $500.
MICHAEL A LEE, 31, of Conehatta, Felony Possession of a Controlled Substance, PPD. Bond N/A.
JOEY L PRESTAGE, 30, of Carthage, Felony Indictment, Hold for Other Agency, LCSO. Bond N/A, N/A.
DAVID D STEWART, 31, Indecent Exposure, ACSO. Bond $1,000.
JAVIER VASQUEZ, 23, DUI – 1st, No Driver’s License, No Insurance, Leaving the Scene of an Accident with Injuries, Hold for ICE, LCSO. Bond $1,000, $500, $500, $500, N/A.
CLINTON K WATSON, 63, of Carthage, Shoplifting, CPD. Bond $889.25.