Shoplifting, DUIs, and Many Drug Possession Charges in Leake and Attala Arrests

SCOTT W BRANTLEY, 41, of Kosciusko, Possession of Synthetic Cannabinoids, KPD.  Bond $2,400.

AMY N BUSTAMENT-SPENCER, 34, of Kosciusko, Contempt of Court – Kosciusko Municipal Court, KPD.  Bond $0.

JUSTIN M COX, 37, of Kosciusko, Possession of a Controlled Substance, KPD.  Bond $2,400.

DEVIN FLETCHER, 18, of Kosciusko, DUI – 1st, No Insurance, CPD.  Bond $1,351, $438.

JILL E GOSA, 47, of Toomsuba, DUI – Other Substance, PPD.  Bond $1,500.

AUGUSTIN HERNANDEZ-DELACRUZ, 22, of Carthage, Public Drunk, Hold for ICE, KPD.  Bond $500, N/A.

MELVIN A ISABELL, 37, of Tunica, Possession of Marijuana, Possession of Paraphernalia, CPD.  Bond $424.25, $674.25.

JOHN R JONES, 46, of Philadelphia, Disorderly Conduct – Disturbance in a Public Place, PPD.  Bond $500.

MICHAEL A LEE, 31, of Conehatta, Felony Possession of a Controlled Substance, PPD.  Bond N/A.

JOEY L PRESTAGE, 30, of Carthage, Felony Indictment, Hold for Other Agency, LCSO.  Bond N/A, N/A.

DAVID D STEWART, 31, Indecent Exposure, ACSO.  Bond $1,000.

JAVIER VASQUEZ, 23, DUI – 1st, No Driver’s License, No Insurance, Leaving the Scene of an Accident with Injuries, Hold for ICE, LCSO.  Bond $1,000, $500, $500, $500, N/A.

CLINTON K WATSON, 63, of Carthage, Shoplifting, CPD.  Bond $889.25.

