Week 3 – Boswell Media Sports Football Broadcast Schedule

Boswell Media Sports Football Broadcast Schedule

Thursday, September 11:

 

Holmes CC at Coahoma

  •  Radio: Breezy 103.7
  • Audio Stream: BreezyNews.com
  • Pre-game: 6:00 pm
  • Kickoff: 6:30 pm
  • Play-by-Play: Breck Riley
  • Color Commentary: Cliff Barker    

Friday, September 12

 

Leake Central at Kosciusko 

 

Winona Christian at Leake Academy

**Pregame times are approximate.

 

