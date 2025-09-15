Big Deals!
Week 4 – Boswell Media Sports Football Broadcast Schedule

Boswell Media Sports

Boswell Media Sports Football Broadcast Schedule

Thursday, September 18:

Northeast MS at Holmes CC 

  •  Radio: Breezy 103.7
  • Audio Stream: BreezyNews.com
  • Pre-game: 6:00 pm
  • Kickoff: 6:30 pm
  • Play-by-Play: Breck Riley
  • Color Commentary: Cliff Barker    

Friday, September 19

Kosciusko at Olive Branch

Leake Academy at Winston Academy 

**Pregame times are approximate.

 

