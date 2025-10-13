Week 8 – Boswell Media Sports Football Broadcast Schedule

Big Deals!
Boswell Media Sports Football Broadcast Schedule

Thursday, October 16

ICC at Holmes CC 

  •  Radio: Breezy 103.7
  • Audio Stream: BreezyNews.com
  • Pre-game: 6:00 pm
  • Kickoff: 6:30 pm
  • Play-by-Play: Breck Riley
  • Color Commentary: Cliff Barker    

Friday, October 17

Greenwood at Kosciusko 

 

Leake Academy at Riverfield 

**Pregame times are approximate.

 

