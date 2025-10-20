Big Deals!
HomeAttalaWeek 9 – Boswell Media Sports Football Broadcast Schedule

Week 9 – Boswell Media Sports Football Broadcast Schedule

by
SHARE NOW

Boswell Media Sports

Boswell Media Sports Football Broadcast Schedule

Thursday, October 23

Northwest at Holmes CC 

  •  Radio: Breezy 103.7
  • Audio Stream: BreezyNews.com
  • Pre-game: 2:30 pm
  • Kickoff: 3:00 pm
  • Play-by-Play: Breck Riley
  • Color Commentary: Cliff Barker    

Friday, October 24

Kosciusko at Yazoo City

 

Leake Academy at Tri-County

**Pregame times are approximate.

 

https://www.baptistonline.org/locations/attala

Leave a Reply

We encourage open dialogue but if you disagree with someone, please disagree respectfully. Cruelty will not be tolerated. This is a family-friendly group.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Audio: Former Kosciusko and Ole Miss football player Michael Harmon halftime interview

Video: Greenwood vs Kosciusko Highlights (football)

Audio: Ethel Volleyball State Championship

Kicks Picks – Make Your Selections Here

VIDEO STREAM – Greenwood vs Kosciusko

Boswell Media Sports to air radio broadcast of Ethel volleyball championship game

https://www.holmesbk.com/