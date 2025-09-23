Big Deals!
Disorderly Conduct, Felony Possession, and Public Drunk in Kosciusko and Attala Arrests

AMY N BUSTAMENTO-SPENCER, 35, of Kosciusko, Contempt of Court – Kosciusko Municipal Court, KPD.  Bond $0.

DAVID C GARNETT, 48, Contempt of Court – Kosciusko Municipal Court, Possession of a Controlled Substance, Public Drunk, KPD.  Bond $0, $2,400, $1,000.

CHARLES R HENDERSON, 60, of Kosciusko, Contempt of Court – Kosciusko Municipal Court, KPD.  Bond $0.

MARTAVIOUS D SNOW, 26, of Kosciusko, Contempt of Court –  Kosciusko Municipal Court, Possession of a Controlled Substance, Speeding, KPD.  Bond $0, $2,400, $500.

PAUL STEPHENS, 59, of Kosciusko, Felony Possession of a Controlled Substance, Seatbelt Violation, $1,000, ACSO.  Bond $5,000, $1,000.

SHAKRA WILSON, 22, of Durant, Disorderly Conduct – Attala Justice Court, ACSO.  Bond $1,000.

