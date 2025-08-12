DUIs, Felony Assault, Disorderly Conduct, and Domestic Violence in Attala Arrests

GEORGE R BURGESS, 49, of Kosciusko, Simple Assault – Causing Bodily Injury, KPD. Bond $3,100.
JAMEEN GRACE, 38, of Kosciusko, Speeding, Revoked or Suspended Driver’s License, No Insurance, Contempt of Court – Leake County Justice Court, KPD. Bond $500, $1,000, $800, N/A.
ANSELMO HERNANDEZ-DOMINGUEZ, 35, of Carthage, Public Drunk, Hold for ICE, KPD. Bond $500, N/A.
STEPHEN D HUTCHISON, 48, of Kosciusko, Disorderly Conduct – Failure to Comply with LEO, KPD. Bond $1,100.
CUNERAL MCGEE, 55, of Kosciusko, Felony Possession of a Controlled Substance, Possession of Firearm by Convicted Felon, KPD. Bond $5,000, $5,000.
LONNIE G PATRICK, 50, of Kosciusko, Domestic Violence – Simple Assault, KPD. Bond $0.
BRANDON A PROCTOR, 24, of McCool, Felony Indictment, ACSO. Bond N/A.
KOLBY J SKEEN, 19, of Kosciusko, Felony Indictment, ACSO. Bond N/A.
TERRY T TALLEY, 40, of Kosciusko, Transfer or Possession of a Controlled Substance with Intent to Sell, KPD. Bond $10,000.
JAMES M WINTERS, 27, of Kosciusko, DUI – Other Substance, KPD. Bond $1,800.