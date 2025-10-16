Big Deals!
Ethel Volleyball State Championship location and broadcast information

State Championship Location/Broadcast Information:

*Directions to Mississippi College 

  • Follow Natchez Trace Parkway south to Clinton(Approximately 79 miles)
  • Exit Natchez Trace Parkway left, then turn right on Pinehaven Drive 
  • Travel approximately 1 mile onto Clinton Parkway
  •  Turn right onto E College St (.3 miles)
  • Turn left onto S Capitol St ( .1 miles) 
  • Turn right onto Coliseum Drive
  • Arrive at A.E. Wood Coliseum

Additional information:

  • Admission is $15
  • Purchase tickets HERE.

