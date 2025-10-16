Ethel Volleyball State Championship location and broadcast information

State Championship Location/Broadcast Information:
- Game – Friday, October 17, noon
- Location: Mississippi College
A.E. Wood Coliseum, S Capitol St, Clinton, MS 39056
- Radio: WLIN-FM, Breezy 103.7
- Online stream (AUDIO ONLY): Breey 103 app, Breezynews.com,
- Social Media: @BreckRiley, @Bshields
- @misshsaa
*Directions to Mississippi College
- Follow Natchez Trace Parkway south to Clinton(Approximately 79 miles)
- Exit Natchez Trace Parkway left, then turn right on Pinehaven Drive
- Travel approximately 1 mile onto Clinton Parkway
- Turn right onto E College St (.3 miles)
- Turn left onto S Capitol St ( .1 miles)
- Turn right onto Coliseum Drive
- Arrive at A.E. Wood Coliseum
Additional information:
- Admission is $15
- Purchase tickets HERE.