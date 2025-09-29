Felony Child Abuse, Assault, DUIs, Forgery, and Felony Drug Arrests in Kosciusko and Attala County

SAVANNA N BRAMLETT, 20, of Kosciusko, Felony Child Abuse, ACSO. Bond $5,000.
ERIC D BROWN, 43, of Kosciusko, Felony Possession of a Controlled Substance with Intent to Sell, Improper Equipment, KPD. Bond $25,000, $440.
ZOE A COLEMAN, 22, of Kosciusko, Felony Possession of a Controlled Substance, Contempt of Court – Kosciusko Municipal Court, KPD. Bond $5,000, $0.
GATLIN ELLIS, 23, of Kosciusko, Felony Child Abuse, ACSO. Bond $5,000.
LADARIUS DEMEEK FORTUNE, 28, of Kosciusko, Sentenced, ACSO. Bond N/A.
KRISTI L KELLEY HALDERMAN, 44, of Kosciusko, False ID, Forgery – Making and Uttering Instrument in Own Name, KPD. Bond $1,300, $1,300.
AMBER N HARRIS, 41, of Lena, Contempt of Court -Kosciusko Municipal Court, KPD. Bond N/A.
FREDDRICK E HILL, 30, of Kosciusko, DUI – 1st, MHP. Bond $1,000.
NATHANIEL D LANE, 32, of Kosciusko, DUI – 1st, MHP. Bond $1,000.
CORANDREIA PLEDGE, 22, Simple Assault – Causing Bodily Injury, KPD. Bond $2,500.
RICKEY E SANDERS, 41, of West, Felony Possession of a Controlled Substance, KPD. Bond $10,000.
MICHEAL TODD A ZAMUDIO, 57, of Kosciusko, DUI – Test Refusal, No Driver’s License, No Insurance, KPD. Bond $2,100, $1,000, $800.