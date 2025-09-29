Big Deals!
Felony Child Abuse, Assault, DUIs, Forgery, and Felony Drug Arrests in Kosciusko and Attala County

Felony Child Abuse, Assault, DUIs, Forgery, and Felony Drug Arrests in Kosciusko and Attala County

SAVANNA N BRAMLETT, 20, of Kosciusko, Felony Child Abuse, ACSO.  Bond $5,000.

ERIC D BROWN, 43, of Kosciusko, Felony Possession of a Controlled Substance with Intent to Sell, Improper Equipment, KPD.  Bond $25,000, $440.

ZOE A COLEMAN, 22, of Kosciusko, Felony Possession of a Controlled Substance, Contempt of Court – Kosciusko Municipal Court, KPD.  Bond $5,000, $0.

GATLIN ELLIS, 23, of Kosciusko, Felony Child Abuse, ACSO.  Bond $5,000.

LADARIUS DEMEEK FORTUNE, 28, of Kosciusko, Sentenced, ACSO.  Bond N/A.

KRISTI L KELLEY HALDERMAN, 44, of Kosciusko, False ID, Forgery – Making and Uttering Instrument in Own Name, KPD.  Bond $1,300, $1,300.

AMBER N HARRIS, 41, of Lena, Contempt of Court -Kosciusko Municipal Court, KPD.  Bond N/A.

FREDDRICK E HILL, 30, of Kosciusko, DUI – 1st, MHP.  Bond $1,000.

NATHANIEL D LANE, 32, of Kosciusko, DUI – 1st, MHP.  Bond $1,000.

CORANDREIA PLEDGE, 22, Simple Assault – Causing Bodily Injury, KPD.  Bond $2,500.

RICKEY E SANDERS, 41, of West, Felony Possession of a Controlled Substance, KPD.  Bond $10,000.

MICHEAL TODD A ZAMUDIO, 57, of Kosciusko, DUI – Test Refusal, No Driver’s License, No Insurance, KPD.  Bond $2,100, $1,000, $800.

