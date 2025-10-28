Felony Drug Possession, Domestic Violence, and Disorderlies in Attala and Kosciusko Arrests

BILLIE J BROWN, 47, of Kosciusko, Contempt of Court – Kosciusko Municipal Court, KPD. Bond N/A.
KEVIN L DUEITT, 45, of Carthage, Disorderly Conduct – Failure to Comply with LEO, Simple Assault – On Policeman in Line of Duty, ACSO. Bond $1,000, $0.
TAYLOR EVANS, 38, of Kosciusko, Felony Possession of a Controlled Substance, Possession of Paraphernalia, KPD. Bond N/A, $1,400.
LATASHA R GENTRY, 36, of Kosciusko, Domestic Violence – Simple Assault, KPD. Bond $3,100.
STEPHEN D HUTCHISON, 48, of Kosciusko, Disorderly Conduct – Disturbing the Peace, KPD. Bond $1,100.
JASON MOORE, 51, of Kosciusko, Contempt of Court – Kosciusko Municipal Court, KPD. Bond $0.
WILLIAM K MORTON, 66, of Water Valley, Public Drunk, KPD. Bond $500.