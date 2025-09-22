Big Deals!
Week 5 – Boswell Media Sports Football Broadcast Schedule

Boswell Media Sports

Boswell Media Sports Football Broadcast Schedule

Friday, September 26

 

Choctaw County at Kosciusko 

 

Bowling Green at Leake Academy 

Saturday, September 27

Holmes CC at Jones College

  •  Radio: Breezy 103.7
  • Audio Stream: BreezyNews.com
  • Pre-game: 1:30 pm
  • Kickoff: 2:00 pm
  • Play-by-Play: Breck Riley
  • Color Commentary: Cliff Barker    

**Pregame times are approximate.

 

