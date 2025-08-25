Arson, Aggravated Domestic Assault, and Felony Malicious Mischief in Attala Arrests

Big Deals!
by
JAMIE BLACK, 44, of Ethel, Felony Arson, Domestic Violence – Aggravated Assault, Resisting Arrest, ACSO.  Bond N/A, N/A, $500.

JOHNNY S BLAIR, 27, of Kosciusko, Contempt of Court – Kosciusko Municipal Court, KPD.  Bond $0.

DONNIE W BOSWELL, 50, of Weir, Disorderly Conduct – Failure to Comply with LEO, Leaving the Scene of an Accident, No Insurance, KPD.  Bond $1,200, $500, $900.

GLENN P CHANEY, 67, of Kosciusko, Shoplifting, KPD.  Bond $0.

EDWARD E COATS, 26, of Kosciusko, Felony Malicious Mischief, ACSO.  Bond $5,000.

MARCUS ROBERTS, 19, of Kosciusko, Contempt of Court – Kosciusko Municipal Court, KPD.  Bond $0.

QUAN D SHARKEY, 39, of Kosciusko, City / County Ordinance, Public Drunk, KPD.  Bond $1,300, $500.

RATERRIUS J SIMMONS, 25, of Kosciusko, Possession of Paraphernalia, Bench Warrant – Attala Circuit Court, KPD.  Bond $1,400, N/A.

RAMON A SMITH, 28, of Greenwood, Felony Hold for Other County X 2, Shoplifting, Contempt of Court – Kosciusko Municipal Court, False ID, KPD.  Bond N/A X 2, $4,600, $0, $1,300.

