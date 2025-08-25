Arson, Aggravated Domestic Assault, and Felony Malicious Mischief in Attala Arrests

JAMIE BLACK, 44, of Ethel, Felony Arson, Domestic Violence – Aggravated Assault, Resisting Arrest, ACSO. Bond N/A, N/A, $500.
JOHNNY S BLAIR, 27, of Kosciusko, Contempt of Court – Kosciusko Municipal Court, KPD. Bond $0.
DONNIE W BOSWELL, 50, of Weir, Disorderly Conduct – Failure to Comply with LEO, Leaving the Scene of an Accident, No Insurance, KPD. Bond $1,200, $500, $900.
GLENN P CHANEY, 67, of Kosciusko, Shoplifting, KPD. Bond $0.
EDWARD E COATS, 26, of Kosciusko, Felony Malicious Mischief, ACSO. Bond $5,000.
MARCUS ROBERTS, 19, of Kosciusko, Contempt of Court – Kosciusko Municipal Court, KPD. Bond $0.
QUAN D SHARKEY, 39, of Kosciusko, City / County Ordinance, Public Drunk, KPD. Bond $1,300, $500.
RATERRIUS J SIMMONS, 25, of Kosciusko, Possession of Paraphernalia, Bench Warrant – Attala Circuit Court, KPD. Bond $1,400, N/A.
RAMON A SMITH, 28, of Greenwood, Felony Hold for Other County X 2, Shoplifting, Contempt of Court – Kosciusko Municipal Court, False ID, KPD. Bond N/A X 2, $4,600, $0, $1,300.